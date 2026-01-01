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Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Zastavte se a přemýšlejte

Nová kampaň varuje před kyberpodvodníky. 

Kyberpodvody jsou dnes jednou z nejčastějších forem kriminality, kterou policisté řeší prakticky každý den. Oběti nepřicházejí o stokoruny, ale často o desetitisíce, statisíce, někdy dokonce i o celoživotní úspory v řádech milionů korun. Právě proto vytvořili ústečtí policisté preventivní video, jehož cílem je upozornit širokou veřejnost na nejčastější triky kyberšmejdů a ukázat, jak snadno se může člověk stát obětí manipulace, strachu a nátlaku.

Hlavní obranou je zachovat klid, být přítomný v daném okamžiku a nenechat se dotlačit k unáhleným rozhodnutím. Pachatelé spoléhají právě na emoce, stres a pocit naléhavosti.

S novým preventivním videem se budou moci obyvatelé Ústeckého kraje setkat nejen v kinech, ale také v různých institucích, na veřejných místech i na webových stránkách. Cílem kampaně je jediné, pomoci lidem rozpoznat podvod dříve, než přijdou o své peníze.

Ústí nad Labem 4. června 2026
por. mgr. Veronika Hyšplerová
mluvčí policie Ústeckého kraje

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