Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Zastavte se a přemýšlejte
Nová kampaň varuje před kyberpodvodníky.
Kyberpodvody jsou dnes jednou z nejčastějších forem kriminality, kterou policisté řeší prakticky každý den. Oběti nepřicházejí o stokoruny, ale často o desetitisíce, statisíce, někdy dokonce i o celoživotní úspory v řádech milionů korun. Právě proto vytvořili ústečtí policisté preventivní video, jehož cílem je upozornit širokou veřejnost na nejčastější triky kyberšmejdů a ukázat, jak snadno se může člověk stát obětí manipulace, strachu a nátlaku.
Hlavní obranou je zachovat klid, být přítomný v daném okamžiku a nenechat se dotlačit k unáhleným rozhodnutím. Pachatelé spoléhají právě na emoce, stres a pocit naléhavosti.
S novým preventivním videem se budou moci obyvatelé Ústeckého kraje setkat nejen v kinech, ale také v různých institucích, na veřejných místech i na webových stránkách. Cílem kampaně je jediné, pomoci lidem rozpoznat podvod dříve, než přijdou o své peníze.
Ústí nad Labem 4. června 2026
por. mgr. Veronika Hyšplerová
mluvčí policie Ústeckého kraje