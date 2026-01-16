Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Zastavily ho až pásy

Policisté pronásledovali ujíždějícího řidiče, kterého zastavily až probodané pneumatiky. 

Hlídka policistů z pohotovostní motorizované jednotky si v rámci běžného výkonu služby povšimla vozidla, o kterém jim bylo známo, že ho řídí převážně osoby užívající omamné a psychotropní látky. Z tohoto důvodu se ho v ulici Malešická pokusili zastavit, avšak řidič výzev nedbal a začal s vozem okamžité policistům ujíždět. Pražskými ulicemi se místy proháněl až stopadesáti kilometrovou rychlostí i přesto, že se na vozovce nacházel zmrzlý sníh a led. Do pronásledování se v jeho průběhu zapojilo několik dalších hlídek a jedna z nich využila zastavovacích pásů, díky kterým došlo k probodnutí pneumatik, ze kterých začal okamžitě unikat tlak. Tím došlo k plynulému vypuštění vzduchu, což mu po malé chvíli znemožnilo pokračovat v jízdě a s vozidlem byl nucen zastavit. Než jej policisté za použití donucovacích prostředků zadrželi, stihl si ještě přesednout na sedadlo spolujezdce, ale k jeho smůle byl ve vozidle v tu chvíli sám.

Zadržený muž byl policistům znám, jelikož ho chytili za volantem již po několikáté a hned tak věděli, že má platný zákaz řízení všech motorových vozidel až do roku 2028. Osmačtyřicetiletý řidič dále odmítl orientační test na přítomnost drog v těle i odběr jakéhokoliv biologického materiálu. 

Tímto jednáním je podezřelý ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což mu v případě odsouzení hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi. 

por. Richard Hrdina
16. ledna 2026

Související dokumenty

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 