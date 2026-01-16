Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Zastavily ho až pásy
Policisté pronásledovali ujíždějícího řidiče, kterého zastavily až probodané pneumatiky.
Hlídka policistů z pohotovostní motorizované jednotky si v rámci běžného výkonu služby povšimla vozidla, o kterém jim bylo známo, že ho řídí převážně osoby užívající omamné a psychotropní látky. Z tohoto důvodu se ho v ulici Malešická pokusili zastavit, avšak řidič výzev nedbal a začal s vozem okamžité policistům ujíždět. Pražskými ulicemi se místy proháněl až stopadesáti kilometrovou rychlostí i přesto, že se na vozovce nacházel zmrzlý sníh a led. Do pronásledování se v jeho průběhu zapojilo několik dalších hlídek a jedna z nich využila zastavovacích pásů, díky kterým došlo k probodnutí pneumatik, ze kterých začal okamžitě unikat tlak. Tím došlo k plynulému vypuštění vzduchu, což mu po malé chvíli znemožnilo pokračovat v jízdě a s vozidlem byl nucen zastavit. Než jej policisté za použití donucovacích prostředků zadrželi, stihl si ještě přesednout na sedadlo spolujezdce, ale k jeho smůle byl ve vozidle v tu chvíli sám.
Zadržený muž byl policistům znám, jelikož ho chytili za volantem již po několikáté a hned tak věděli, že má platný zákaz řízení všech motorových vozidel až do roku 2028. Osmačtyřicetiletý řidič dále odmítl orientační test na přítomnost drog v těle i odběr jakéhokoliv biologického materiálu.
Tímto jednáním je podezřelý ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což mu v případě odsouzení hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.
por. Richard Hrdina
16. ledna 2026