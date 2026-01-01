Policie České republiky  

Zastavil jej pás s hroty

Policisté u řidiče se zákazem řízení nalezli injekční stříkačky s drogou. 

Ostražitost policistů při dopravní kontrole v Modřicích vyzkoušel sedmapadesátiletý řidič. Na znamení dané majáky nejprve zastavil a počkal, než se k němu policista přiblíží. Pak se ale dal na újezd. Policisté začali podezřelou Dacii pronásledovat a o vozidle průběžně podávali informace radiostanicí. Měli k tomu totiž dobrý důvod – na základě předchozích kontrol měli podezření, že ve voze jezdí muž se zákazem řízení, protože s tímto autem v minulosti jezdil. Před policisty se mu podařilo ujíždět až ke Střelicím, kde druhá hlídka použila zastavovací pás. Poté, co ujíždějícímu vozu unikl tlak z pneumatik, výrazně zpomalil. Nedaleko Troubska pak řidič sjel do pole, kde se pokusil policistům utéct po svých. To se mu však nepodařilo – policisté jej pod hrozbou zbraně zadrželi. Potvrdilo se, že za volantem skutečně seděl muž se zákazem řízení. Navíc u něj policisté při prohlídce nalezli tři injekční stříkačky naplněné pervitinem.  Zodpovídat se bude z trestných činů maření výkonu úředního rozhodnutí a neoprávněného přechovávání omamné nebo psychotropní látky. Muž tak putoval do policejní cely a jeho vůz do policejního skladu.

por. David Chaloupka, 27. února 2026

