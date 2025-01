Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Zastavil ho až strom

VYŠKOV: Policistům se snažil ještě schovat.

Začátkem nového roku chtěli dopravní policisté na Vyškovsku provést silniční kontrolu osobního vozidla, které do obce vjelo vysokou rychlostí. Řidič na pokyny k zastavení zareagoval odbočením do vedlejší ulice a ujížděním. Policisté začali vůz pronásledovat. Muž za volantem projížděl zákazy vjezdu i jednosměrné ulice, tam se mu podařilo nabourat do vozidla, ale ani to jej nezastavilo a ujíždí stále dál. Aby se ztratil policistům z dohledu, vypnul světla na vozidle a sjel na polní cestu do křoví. Tady jeho jízdu ukončuje strom, do kterého narazil, ale ani tak se nevzdal a utekl. Bez bot a ponožek si to namířil k domovu. Policisté přijíždí k prázdnému vozidlu, ve kterém je na čelním skle krev. Na místo je přivolán psovod, který propátrává terén a nachází mobilní telefon. Ten vypadl řidiči, který utíkal před policisty do bydliště, kde si myslel, že bude v bezpečí. Ale tam už na něj už čekali policisté. Ještě se před nimi snažil ukrýt na zahradě, ale marně. Muž hlídce namlouval, že vozidlo neřídil a že odřeninu na čele si způsobil sám. Proč měl tolik výmluv? Protože třiačtyřicetiletý muž má platný zákaz řízení a více jak dvě promile alkoholu v dechu.

nprap. Petra Hrůzová, 16. ledna 2025

vytisknout e-mailem