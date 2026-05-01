Zastavení řízení - vyrozumění

Č.j.: KRPB-202288/ČJ-2025-060022-SV, The Anh TRUONG, roč. 2000 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY 
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Obdor cizinecké policie
Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort
Svatoplukova 84b
615 00 Brno
                                                                                                                                               

Č. j.: KRPB-202288/ČJ-2025-060022-SV                                                                        Brno 30. března 2026

Účastník řízení:
The Anh TRUONG, nar. 17.04.2000, st. přísl. VNM
trv. bytem Bo Trach, Quang Binh, Nhan Duc, Nhan Trach, Vietnam
přechodně bytem: P. Pázmaňa 2020/30, 927 01, Šaĺa, Slovenská republika
 

Řízení o správním vyhoštění zahájené správním orgánem Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, Odborem cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort Brno dne 09.10.2025 s osobou The Anh TRUONG, nar. 17.04.2000, st. přísl. Vietnam, vedené pod č.j.: KRPB-202288/ČJ-2025-060022-SV, bylo podle § 66 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, z a s t a v e n o.

Usnesení o zastavení řízení bylo poznamenáno do spisu a nabylo právní moci dne 30.03.2026.

nprap. Vlastimil Šoupal
vrchní inspektor


Vyvěšeno dne: 12.05.2026
Sejmuto dne: 27.05.2026

