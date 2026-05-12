„Zastav. Zavěs. Zkontroluj.“ Policie varuje před falešnými policisty a bankéři
Kyberpodvodů v České republice rychle přibývá a mezi nejčastější patří podvody falešných policistů a bankéřů. Pachatelé využívají strach, manipulaci i časový nátlak. Policie proto připomíná jednoduché pravidlo 3 Z – Zastav. Zavěs. Zkontroluj.
Policie České republiky v posledních měsících eviduje výrazný nárůst kybernetických podvodů. Pachatelé jsou stále přesvědčivější, využívají moderní technologie, falešná telefonní čísla i podvržené průkazy policistů či pracovníků bank. Jedním z nejčastějších scénářů je podvod „falešný policista a bankéř“.
Podvod většinou začíná telefonátem. Volající tvrdí, že je váš bankovní účet v ohrožení, někdo si na vaše jméno chce vzít úvěr nebo že jsou vaše peníze v nebezpečí. Následně se do hovoru zapojí údajný policista, který působí důvěryhodně a snaží se vyvolat strach i pocit naléhavosti.
„Musíte jednat hned.“
„Účet může být zmrazen.“
„Jde o vaše úspory.“
„Nikomu nevolejte.“
Právě podobné věty jsou typickým znakem manipulace.
Pachatelé často tlačí oběť do rychlého rozhodnutí, izolují ji od rodiny nebo zaměstnanců banky a snaží se získat přístup k internetovému bankovnictví, autorizačním SMS nebo ji přimět k převodu peněz na „bezpečný účet“. Ve skutečnosti však peníze končí u podvodníků.
Policie proto veřejnosti připomíná jednoduché pravidlo 3 Z:
- ZASTAV
Nenechte se vystrašit ani dotlačit k rychlému jednání. Policie ani banka po telefonu nepožadují převody peněz na jiné účty.
- ZAVĚS
Ukončete hovor. Pokud si nejste jistí, sami kontaktujte svou banku nebo policii prostřednictvím oficiálních kontaktů.
- ZKONTROLUJ
Ověřte si informace. Zavolejte rodině, bance nebo na linku 158. Nikdy nevěřte pouze tomu, co tvrdí člověk na telefonu.
Podvodníci dnes dokážou velmi věrohodně napodobit čísla institucí, zasílat falešné e-maily i fotografie služebních průkazů. Důležité je zachovat klid a uvědomit si, že právě emoce jsou jejich nejsilnější zbraní.
Více informací a preventivní rady naleznete na: Pan Prokoukl
Preventivní doporučení na závěr:
Pamatujte, že policie ani banka po vás nikdy nebudou chtít převádět peníze na „bezpečný účet“, sdělovat hesla nebo instalovat aplikace pro vzdálený přístup do telefonu či počítače. Pokud máte pochybnosti, vždy si vše ověřte přes oficiální kontakty. Jediný okamžik obezřetnosti může ochránit celoživotní úspory.
nprap. Veronika Borovičková
12. května 2026