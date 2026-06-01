Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Zastav se, zamysli se, zeptej se! V kolínském OC Futurum odstartovala interaktivní Kyberstezka
Dnešním dnem byla v Kolíně oficiálně zahájena interaktivní Kyberstezka.
Tato akce je určená pro širokou veřejnost a její hlavní výhodou je, že je zcela samoobslužná, takže si ji můžete projít kdykoliv podle svého vlastního času. Na trase na vás čeká celkem 16 interaktivních stanovišť, přičemž každá zastávka odhaluje jinou specifickou hrozbu v kyberprostoru, jako jsou slabá hesla, podvodné e-maily nebo rizikové investice, a učí nás, jak těmto internetovým nástrahám úspěšně čelit.
Do kvízu se může zapojit úplně každý, a to buď moderní cestou přes načtení soutěžního QR kódu přímo do mobilního telefonu, nebo tradičně pomocí papírového záznamového archu, který je na místě k dispozici. U vybraných otázek navíc narazíte na užitečné bonusové QR kódy, které skrývají cenné preventivní rady, a pokud byste si s nějakou odpovědí nebyli jistí, na úplně posledním stanovišti si můžete své tipy zkontrolovat v kompletním přehledu správných řešení. Pokud se navíc na stezku vydáte ještě tento týden v čase mezi 9:00 a 12:30, čeká na vás na místě jako bonus drobný preventivní předmět. Všichni účastníci, kteří své odpovědi zaznamenají digitálně přes soutěžní QR kód, budou navíc automaticky zařazeni do slosování zajímavé věcné ceny, přičemž šťastné výherce bude policie kontaktovat přímo pomocí SMS zprávy. Přijďte si vyzkoušet, jak dobře dokážete prohlédnout triky internetových podvodníků!
por. Mgr. Iva Nasadošová
preventista PČR ÚO Kolín
1. června 2026