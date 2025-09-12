Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Zastav se. Zamysli se. Zeptej se. To bylo hlavní krédo preventivní akce pro seniory v Kolíně
V uplynulých dnech se v kolínských klubech pro seniory v rámci Týdne pro digitální Česko uskutečnily přednášky na téma aktuálních podvodů v kyberprostoru. Policejní preventistka seznámila posluchače s nejnovějšími trendy a nástrahami, které na ně mohou číhat v online prostředí. Cílem setkání bylo zvýšit obezřetnost a ukázat, jak se nenechat napálit.
Policejní preventistka na setkáních představila pět nejčastějších typů podvodů, se kterými se policisté v praxi setkávají. Pro ilustraci uvedla několik konkrétních případů, které ukazují, jak vynalézaví a přesvěčiví podvodníci dokáží být.
Pro ilustraci uvedla několik konkrétních, i když anonymizovaných příběhů se smyšlenými jmény obětí podvodů z Kolínska. Tyto příklady ukazují, jak vynalézaví a přesvědčiví podvodníci dokáží být a že jejich obětí se může stát kdokoliv.
Jedním z nich byl příběh 42leté finanční manažerky Elišky. Té jednoho dne zavolal muž, který se představil jako policista a tvrdil, že na její jméno se někdo pokouší vzít vysoký úvěr. Aby ochránila své finance, byla následně zkontaktována údajným bankéřem a přesvědčena, aby je převedla do "bezpečnostní schránky" u ČNB. V panice a strachu tak přišla o 337 700 Kč.
Druhý příběh ukázal, že ani policisté nejsou vůči podvodům imunní. Radek, 49letý policista, obdržel zprávu na WhatsAppu od svého nadřízeného Mirka. Tedy alespoň si to myslel – jméno i fotografie souhlasily. Zpráva byla stručná a naléhavá, žádala o půjčení 30 000 Kč s tím, že peníze budou hned druhý den vráceny. Radek se pokusil nadřízenému zavolat, ale ten hovor nepřijal. V domnění, že šéf nemůže mluvit a potřebuje pomoc, mu peníze poslal. Později se ukázalo, že účet jeho nadřízeného byl zneužit.
Hlavní krédo, které si účastníci z přednášek odnesli, bylo jednoduché, ale klíčové: "Zastav se. Zamysli se. Zeptej se.". Právě tato krátká pauza a zamyšlení předtím, než provedete platbu nebo někomu sdělíte citlivé údaje, vám může ušetřit nejen peníze, ale i mnoho starostí.
por. Mgr. Iva Nasadošová
preventista PČR ÚO Kolín
12. září 2025