Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Zaslání informace o výjezdech hlídek Policie ČR
Zveřejnění dle ust. § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Žadatelka požaduje informace o výjezdech hlídek Policie ČR do místa bydliště
Policie ČR žadatelce sdělila následující informaci:
Dne 16.7.2025 ve 14.25 hod. byla operačním střediskem povinného subjektu vyslána na základě telefonického oznámení oznamovatelky na linku 158 policejní hlídka do jejího bydliště, kde se nacházela osoba, která házela kamínky do okna ve snaze kontaktovat zde žijící osobu. Hlídkou byla osoba ztotožněna. Vzhledem ke skutečnosti, že nebylo zjištěno žádné protiprávní jednání, byl výjezd policejní hlídky ukončen v informačním systému jako fonogram.
Téhož dne ve 14.37 hod. oznámila oznamovatelka na linku 158, že se výše uvedená ztotožněná osoba na místo vrátila. Po příjezdu policejní hlídky opět nebylo zjištěno žádné protiprávní jednání, oznamovatelce vadila už jen samotná přítomnost této osoby. Z důvodu předcházení možného páchání protiprávního jednání byla tato osoba poučena, že pokud bude opět házet kamínky do oken, či jinak se nevhodně chovat, mohla by se dopustit již protiprávního jednání, a to přestupku proti občanskému soužití podle ust. § 7/1a),c) pod bodem 3 zákona č. 251/2016 Sb., a to urážky na cti a schválností. Následně byla hlídkou vyzvána, aby se tohoto jednání vyvarovala s upozorněním, že by mohla být zajištěna pro neuposlechnutí výzvy úřední osoby. Osoba porozuměla a z místa odešla. Výjezd byl opětovně ukončen v informačním systému jako fonogram.
Téhož dne, tedy 16.7.2025, v 19.33 hod. opakovaně oznamovatelka na linku 158 oznámila, že uvedená osoba se na místo opět dostavila, před domem pořvává a vyhrožuje a ona se jí bojí. Na místo byly vyslány policejní hlídky a na místě zjistily, že tato osoba na místě pouze zevlovala a nikoho si nevšímala. Na místě tedy nebylo zjištěno protiprávní jednání a činnost hlídek byla ukončena v informačním systému fonogramem.
Dne 16.7.2025 v 19.56 hod. na linku 158 telefonovala další obyvatelka domu a oznámila přítomnost výše uvedené osoby na místě před domem s tím, že z ní má obavy a bojí se vyjít z domu. Po příjezdu policejní hlídky tato zjistila, že osoba se jíž na místě nezdržuje a nebyla zjištěna ani v nejbližším okolí, a proto byl výjezdu ukončen a opakovaně zaznamenán v informačním systému jako fonogram.
Dne 18.7.2025 ve 12.22 hod. byla operačním střediskem povinného subjektu vyslána policejní hlídka na místo události na základě požadavku rychlé záchranné služby oznamující, že se zde nachází agresivní osoba, zřejmě v psychóze a má halucinace. Policejní hlídka pak asistovala při převozu této agresivní osoby do Psychiatrické nemocnice v Mladé Boleslavi.
Zpracovatel:
JUDr. Zdeněk Charvát
29.7. 2025
Vkladatel:
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
11. 8. 2025