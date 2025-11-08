Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Zaslání informace o výjezdech hlídek Policie ČR z 16. a 18. 2025

Zveřejnění dle ust. § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

Zaslání informace o výjezdech hlídek Policie ČR z 16. a 18. 2025

Zveřejnění dle ust. § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Žadatel požádal o upřesňující  informace o výjezdech hlídek Policie ČR do jeho místa bydliště a to: Zda byly výjezdy hlídek zdokumentován obrazovým záznamem (foto, video).

Jak Policie vyhodnotila míru nebezpečí daného jednání a proč nedošlo k jeho kvalifikaci jako přestupku nebo trestného činu. Policie ČR žadateli sdělila následující informaci:

Z výjezdu nebyl pořízen žádný obrazový záznam.

Policie ČR vyhodnotila věc tak, že k protiprávnímu jednání dotčené osoby nedošlo.


Vyřizuje:
JUDr.Charvát
6. 8.

Vkladatel:
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
11. 8. 2025

Vyřizuje:
JUDr.Charvát

