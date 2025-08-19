Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Zaslání informace o počtu oznámení protiprávního jednání v ulici Hřebečská v Kladně
Zveřejnění dle ust. § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Žadatelka požadovala informace o počtu hlášených incidentů v ulici Hřebečská v Kladně za období posledních 12 měsíců. Policie ČR žadateli sdělila následující informaci:
Povinný subjekt podle ust. § 4a odst. 2 písm. a) InfZ sděluje, že v období od 1.8.2024 do 31.7.2025 je evidováno 9 záznamů o činnosti policejních hlídek s běžným výkonem služby bez zjištění protiprávního jednání, 26 přestupků a 21 případů prověřování podezření na spáchání trestné činnosti.
Zpracovatel:
JUDr. Zdeněk
19. 8. 2025
Vkladatel:
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
27. 8. 2025