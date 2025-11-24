Policie České republiky  

Zaslání informace o dopravním posouzení a stanoviscích k projektu výstavby bytových domů

Zveřejnění dle ust. § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

Žadatel požaduje informace o dopravním posouzení, vyjádření a stanoviscích k výstavbě bytových domů v k. ú. Staré Benátky.

Policie ČR žadateli sdělila následující informaci:

Poté, co si povinný subjekt vyžádal podklady od věcně a místně příslušné organizační složky, Vám ve smyslu ust. § 4a odst. 2 písm. a) poskytuje požadované informace a podle písm. b) zasílá datové soubory obsahující požadované informace.

JUDr. Zdeněk Charvát
24. 11. 2025

Mgr. Simona Riedlová
24. 11. 2025

