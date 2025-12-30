Policie České republiky  

Zaslání informace o asistenci hlídky obvodního oddělení Nové Strašecí

Zveřejnění dle ust. § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

Žadatel požaduje informace o době přivolání hlídky a jejího příjezdu na místo asistence Krajské veterinární správy

Policie ČR žadateli sdělila následující informaci:

Důvodem pro vyslání hlídky obvodního oddělení Nové Strašecí dne 09.12.205 byla žádost Krajské veterinární správy Středočeského kraje,
a to z důvodu možné asistence při provádění předem naplánované kontroly tamního chovu pro případ, že by jí bylo třeba k zabránění protiprávního jednání některého z účastníků této kontroly. Hlídka na místo přijela v 11.00 hodin. 

Vyřizuje:
Mgr. Michal Plesl
30. 12. 2025

Vkladatel:
Mgr. Simona Riedlová
5. 1. 2026

