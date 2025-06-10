Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Zaslání informace ke komunikacím v obci Popovičky

Zveřejnění informace dle us. § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

Žadatel požaduje informace o opravě a snížení nejvyšší povolené rychlosti v obci Popovičky

Zveřejnění dle ust. § 5 odst.3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Policie ČR žadateli poskytla tuto informaci:

Policie ČR v minulosti jednala s představiteli obce o průtazích komunikací v obci Popovičky s tím, že budou navržena opatření ke zklidnění dopravy, kdy byly ze strany policie preferovány stavební úpravy. Bližšími informaci povinný subjekt nedisponuje a doporučuje se obrátit se žádostí na správce komunikace KSÚS nebo případně přímo na Středočeský kraj.

K bodu b) žádosti je nutné především uvést, že z grafické části, která je součástí žádosti o informace, není zřejmé, o jakou křižovatku se jedná, jelikož jedna část komunikace III/00311 vede z obce Modletice a druhá část komunikace vede na obec Dobřejovice. První křížení silnice II/101 x III/00311 od obce Modletice se nachází v obci (50 km/h). Druhá křižovatka II/101 x III/0311 do obce Dobřejovice se nachází v extravilánu obce (90km/h). Na uvedené křižovatce skutečně došlo k dopravní nehodě s vážnými následky (úmrtí), avšak příčinou této nehody nebyla rychlost, ale zdravotní stav řidiče s náhlou zdravotní indispozicí.

Zpracovatel:
JUDr. Zdeněk Charvát
 6. 10. 2025

Vkladatel:
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
6. 10. 2025
 

