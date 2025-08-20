Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Zaslání informace k případu vraždy

Zveřejnění dle ust. § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

Žadatel požadoval informace k případu vraždy v obci Dolní Vidím v roce 2004. Policie ČR žadateli sdělila následující informaci:

Povinný subjekt sděluje, že dne 30.6.2024 bylo vydáno usnesení o odložení věci podle § 159a odst. 4 trestního řádu. Přesto jsou i nadále policejními orgány prováděny úkony podle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky s cílem zajištění dalších důkazů ke ztotožnění pachatele. V otázce stanovování vyšetřovacích verzí prověřování jsou policií zpravidla stanovovány a následně je na jejich základě konáno prověřování podezřelých osob.

Zpracovatel:
JUDr.Charvát
20. 8. 2025

Vkladatel:
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
27. 8. 2025

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 