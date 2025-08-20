Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Zaslání informace k případu vraždy
Zveřejnění dle ust. § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Žadatel požadoval informace k případu vraždy v obci Dolní Vidím v roce 2004. Policie ČR žadateli sdělila následující informaci:
Povinný subjekt sděluje, že dne 30.6.2024 bylo vydáno usnesení o odložení věci podle § 159a odst. 4 trestního řádu. Přesto jsou i nadále policejními orgány prováděny úkony podle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky s cílem zajištění dalších důkazů ke ztotožnění pachatele. V otázce stanovování vyšetřovacích verzí prověřování jsou policií zpravidla stanovovány a následně je na jejich základě konáno prověřování podezřelých osob.
Zpracovatel:
JUDr.Charvát
20. 8. 2025
Vkladatel:
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
27. 8. 2025