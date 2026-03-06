Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Zaslání informace k poskytnuté informaci – zaslání usnesení o odložení trestního
Zveřejnění dle ust. § 5 odst.3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Žadatel požádal o zaslání usnesení o odložení věci č.j. KRPS-321050/TČ-2024-011481-OND
Policie ČR žadateli zaslala vyžádaný dokument v anonymizované podobě postupem dle ustanovení § 4a odst.2 písm. c) InfZ.
Vyřizuje:
JUDr. Zdeněk Charvát
3. 6. 2026
Vkladatel:
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
9. 6. 2026