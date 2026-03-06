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Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Zaslání informace k poskytnuté informaci – zaslání usnesení o odložení trestního

Zveřejnění dle ust. § 5 odst.3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

Žadatel požádal o zaslání usnesení o odložení věci č.j. KRPS-321050/TČ-2024-011481-OND

Policie ČR žadateli zaslala vyžádaný dokument v anonymizované podobě postupem dle ustanovení § 4a odst.2 písm. c) InfZ.

Vyřizuje:
JUDr. Zdeněk Charvát
3. 6. 2026

Vkladatel:
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
9. 6. 2026

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