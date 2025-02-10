Policie České republiky  

Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Zaslání informace k poskytnuté informaci z podezření na týrání zvířat

Zveřejnění dle ust. § 5 odst.3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

Žadatelka požádala o zaslání informace k trestnímu oznámení o týrání zvířat, týkající se zastřelení březí krávy u obce Zalány.

Povinný subjekt žadatelce sdělil, že na základě provedeného šetření bylo zjištěno, že v předmětné věci se nejednalo o podezření ze spáchání trestné činnosti nebo přestupku. Vzhledem k této skutečnosti byla věc podle vnitřních předpisů povinného subjektu dne 19.5.2025 bez dalších opatření založena Ad Acta.

Zpracoval:
JUDr. Charvát Zdeněk
29. 9. 2025

Vkladatel:
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
2. 10. 2025

