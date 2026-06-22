Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Zaslání informace k poskytnuté informaci o žádosti obce Úhonice k instalaci zpomalovacích prahů
Zveřejnění dle ust. § 5 odst.3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Žadatel požádal o zaslání informace, zda-li obec Úhonice žádala v posledních 5 letech o možnost instalace zpomalovacích prahů na komunikaci II/101.
Policie ČR žadateli zaslala postupem dle ustanovení § 4a odst.2 písm. c) InfZ informaci, že obec Úhonice oficiálně nepodala v posledních 5 letech žádost k možnosti instalace zpomalovacích prahů na komunikaci II/101.
Vyřizuje:
JUDr. Zdeněk Charvát
22. 6. 2026
Vkladatel:
Mgr. Simona Riedlová
24. 6. 2026