Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Zaslání informace k poskytnuté informaci o žádosti obce Úhonice k instalaci zpomalovacích prahů

Zveřejnění dle ust. § 5 odst.3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

Žadatel požádal o zaslání informace, zda-li obec Úhonice žádala v posledních 5 letech o možnost instalace zpomalovacích prahů na komunikaci II/101.

Policie ČR žadateli zaslala postupem dle ustanovení § 4a odst.2 písm. c) InfZ informaci, že obec Úhonice oficiálně nepodala v posledních 5 letech žádost k možnosti instalace zpomalovacích prahů na komunikaci II/101.

Vyřizuje:
JUDr. Zdeněk Charvát
22. 6. 2026

Vkladatel:
Mgr. Simona Riedlová
24. 6. 2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 