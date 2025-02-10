Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Zaslání informace k poskytnuté informaci o umístění zrcadla na komunikaci v Benešově
Zveřejnění dle ust. § 5 odst.3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Žadatel požádal opakovaně o stejnou informaci o umístění zrcadla na křižovatce ulic Ke Stadionu a Jana Nohy v Benešově
Policie ČR žadateli poskytla tuto informaci:
Poté, co si povinný subjekt vyžádal podklady od věcně a místně příslušného organizačního článku Vám ve smyslu ust. § 4a odst. 2 písm. a) InfZ sděluje, že obsah Vaší žádosti směřuje k poskytnutí zveřejněné informace ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 InfZ, přičemž požadované informace lze dohledat na webu povinného subjektu https://policie.gov.cz/clanek/uziti-odrazoveho-zrcadla-na-krizovatce.aspx, kde je informace dohledatelná a trvale umístěna.
JUDr. Zdeněk Charvát
30. 9. 2025
Vkladatel:
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
2. 10. 2025