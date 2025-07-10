Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Zaslání informace k poskytnuté informaci o uložení osobního vozidla po dopravní nehodě
Zveřejnění dle ust. § 5 odst.3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Žadatelka požádala o informaci o místě uložení osobního vozidla po dopravní nehodě.
Policie ČR žadatelce sdělila, vzhledem k okolnostem případu, za kterých došlo k Vámi citované dopravní nehodě, prováděli ohledání vozidla i příslušníci Generální inspekce bezpečnostních sborů a následně předmětné vozidlo odvezli na povinnému subjektu neznámé místo. Povinný subjekt doporučuje obrátit se s požadavkem o další informace na uvedený subjekt.
Zpracovatel:
JUDr. Zdeněk Charvát
7. 10. 2025
Vkladatel:
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
10. 10. 2025