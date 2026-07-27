Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Zaslání informace k poskytnuté informaci o stavu trestního řízení
Zveřejnění dle ust. § 5 odst.3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Žadatel požádal o zaslání informace o stavu tr. řízení ve spise č.j. KRPS-282547/TČ-2023-011181
Policie ČR žadateli zaslala informaci postupem dle ustanovení § 4a odst.2 písm. a) InfZ, že tr. řízení doposud nebylo ukončeno a o provedení dalších úkonů v této věci nebylo doposud rozhodnuto.
Vyřizuje:
JUDr. Zdeněk Charvát
27. 7. 2026
Vkladatel:
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
27. 7. 2026