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Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Zaslání informace k poskytnuté informaci o stavu trestního řízení

Zveřejnění dle ust. § 5 odst.3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

Žadatel požádal o zaslání informace o stavu tr. řízení ve spise č.j. KRPS-282547/TČ-2023-011181

Policie ČR žadateli zaslala informaci postupem dle ustanovení § 4a odst.2 písm. a) InfZ, že tr. řízení doposud nebylo ukončeno a o provedení dalších úkonů v této věci nebylo doposud rozhodnuto.

Vyřizuje:
JUDr. Zdeněk Charvát
27. 7. 2026

Vkladatel:
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
27. 7. 2026

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