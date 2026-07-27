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Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Zaslání informace k poskytnuté informaci o stavu trestního oznámení

Zveřejnění dle ust. § 5 odst.3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

Žadatel požádal o zaslání informace o stavu tr.oznámení ve věci č.j. KRPS-286902//TČ-2025-010481.

Policie ČR žadateli zaslala informaci postupem dle ustanovení § 4a odst.2 písm. c) InfZ, požadovanou informaci s anonymizovaným dokumentem na založení věci.

Zpracovatel:
JUDr.Zdeněk Charvát
27. 7. 2026

Vkladatel:
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
27. 7. 2026

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