Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Zaslání informace k poskytnuté informaci o poškození železničních vozidel
Zveřejnění dle ust. § 5 odst.3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Žadatel požádal o informaci o poškození železničních vozidel v rámci Středočeského kraje za období II.pololetí 2025.
Policie ČR žadateli sdělila, že v uvedeném období eviduje 36 případů vnějšího poškození železničních vozidel, z nichž byly 2 případy objasněny. Dále eviduje 4 případy vnitřního poškození železničních vozidel, z nichž byly 2 případy objasněny.
Vyřizuje:
JUDr. Zdeněk Charvát
18. 5. 2026
Vkladatel:
Mgr. Simona Riedlová
25. 5. 2026