Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Zaslání informace k poskytnuté informaci o poškození železničních vozidel

Zveřejnění dle ust. § 5 odst.3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

Žadatel požádal o informaci o poškození železničních vozidel v rámci Středočeského kraje za období II.pololetí 2025.

Policie ČR žadateli sdělila, že v uvedeném období eviduje 36 případů vnějšího poškození železničních vozidel, z nichž byly 2 případy objasněny. Dále eviduje 4 případy vnitřního poškození železničních vozidel, z nichž byly 2 případy objasněny.

Vyřizuje:
JUDr. Zdeněk Charvát
18. 5. 2026

Vkladatel:
Mgr. Simona Riedlová
25. 5. 2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 