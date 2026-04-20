Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Zaslání informace k poskytnuté informaci o počtu registrovaných trestných činů za období 2020-2025
Zveřejnění dle ust. § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Žadatelka požádala o informaci o počtech evidovaných trestných činů dle takticko-statistické klasifikace za období let 2020-2025
Policie ČR žadatelce poskytla ve smyslu ust. § 4a odst. 2 písm.c) InfZ datový soubor s požadovanou registrovanou trestnou činností u Krajského ředitelství policie Středočeského kraje za období let 2020-2025.
Vyřizuje:
JUDr.Zdeněk Charvát
20. 4. 2026
Vkladatel:
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
23. 4. 2026