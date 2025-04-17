Zaslání informace k poskytnuté informaci o odtažení vozidla

Policie České republiky  

Zveřejnění dle ust. § 5 odst.3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

Žadatel požádal o informaci k odtažení vozidla v obci Hrdlořezy

Policie ČR žadateli sdělila, že 17.4.2025 byla vyslána hlídka Dopravního inspektorátu Policie ČR Územního odboru Mladá Boleslav do obce Hrdlořezy, kde osobní vozidlo tvořilo překážku na pozemní komunikaci. Na místě bylo zjištěno, že předmětné vozidlo blokovalo přístupovou cestu k dalším pozemkům a tvoří překážku provozu na pozemní komunikaci. Podle představitele samosprávy je komunikace vedena v pasportu komunikací obce jako místní účelová komunikace a funguje jako příjezdová cesta k zahrádkářské kolonii.

Téhož dne v 10.30 hod. policista rozhodl na základě zjištěných okolností o odtahu vozidla dle ustanovení § 45 odst. 4 zákona č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

