Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Zaslání informace k poskytnuté informaci o odborné způsobilosti zaměstnance Policie ČR
Zveřejnění dle ust. § 5 odst.3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Žadatel požádal o informaci o odborné způsobilosti zaměstnance Policie ČR.
Policie ČR žadateli sdělila, že jmenovaná je zařazena jako občanský zaměstnanec na pracovním místě referent společné státní správy
v 9. platové třídě. Do pracovního poměru byla přijata 1. 5. 2020 podle zákona č.262/20006 Sb., zákoníku práce. Jmenovaná je určena jako úřední osoba pověřená prováděním úkonů správního řízení při výkonu státní správy. Občanští zaměstnanci policie nemusí pro vedení správního řízení skládat zkoušku odborné způsobilosti nebo úřednickou zkoušku. Jmenovaná nebyla nikdy upozorněna na nedostatky v práci a nebyla řešena z důvodu podjatosti.
Vyřizuje:
JUDr. Zdeněk Charvát
29. 12. 2025
Vkladatel:
Mgr. Simona Riedlová
5. 1. 2026