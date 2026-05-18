Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Zaslání informace k poskytnuté informaci o měření rychlosti vozidel v akci Speed Marathon v obci Lžovice

Zveřejnění dle ust. § 5 odst.3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

Žadatel požádal o informaci o provedených kontrolách měření rychlosti vozidel v akci Speed Marathon v obci Lžovice v roce 2025 a 2026.

Policie ČR žadateli sdělila, že v uvedeném období byly v obci Lžovice v roce 2025 zaznamenány 2 přestupky s překročením rychlosti  66km/h po odečtu tolerance a 63 km/h po odečtu tolerance. V roce 2026 byl zaznamenán 1 přestupek s překročením rychlosti 65 km/h po odečtu tolerance.

Vyřizuje:
JUDr. Zdeněk Charvát
18. 5. 2026

Vkladatel:
Mgr. Simona Riedlová
25. 5. 2026

