Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Zaslání informace k poskytnuté informaci o měření rychlosti vozidel v akci Speed Marathon v obci Lžovice
Zveřejnění dle ust. § 5 odst.3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Žadatel požádal o informaci o provedených kontrolách měření rychlosti vozidel v akci Speed Marathon v obci Lžovice v roce 2025 a 2026.
Policie ČR žadateli sdělila, že v uvedeném období byly v obci Lžovice v roce 2025 zaznamenány 2 přestupky s překročením rychlosti 66km/h po odečtu tolerance a 63 km/h po odečtu tolerance. V roce 2026 byl zaznamenán 1 přestupek s překročením rychlosti 65 km/h po odečtu tolerance.
Vyřizuje:
JUDr. Zdeněk Charvát
18. 5. 2026
Vkladatel:
Mgr. Simona Riedlová
25. 5. 2026