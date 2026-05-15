Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Zaslání informace k poskytnuté informaci o kontrolách vozidel nad 12t na objízdné trase Chvatěruby, Zlončice, Postřižín
Zveřejnění dle ust. § 5 odst.3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Žadatel požádal o informaci o prováděných kontrolách zákazu vjezdu vozidel nad 12t na objízdnou trasu Chvatěruby, Zlončice, Postřižín
Policie ČR žadateli sdělila, že v obcích Postřižín, Zlončice či Nové Zlončice, které navazují na obec Chvatěruby je prováděn dohled hlídkou Dopravního inspektorátu ÚO Mělník, a to minimálně jedenkrát týdně.Četnost dohledu je dodržována. Na základě šetření bylo zjištěno, že došlo po prvotním zatížení obcí způsobené změnou místní úpravy v důsledku opravy silnice č. II/608, již ke zklidnění situace vzhledem k činnosti hlídek, které prioritně dohlíží na porušování dopravních značek omezující dopravu vozidel nad 12 tun. Hlídka DI na objízdné trase v době své přítomnosti zjistí vždy jen jednotky porušení dopravních předpisů, které s řidiči řeší v souladu s ust. § 125 c odst. 1 písm.f) bod 19 zákona č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.
Uvedené místo bylo z pohledu DI zařazeno na seznam míst, kde je zesílen dohled na BESIP
Jako doprovodnou informaci ve smyslu ust.§ 3 odst. 6 nfZ lze uvést, že současně je uzavřena i silnice č. II/331 a obdobné porušování dopravních předpisů se týká i lokality v okolí obce Kostelec nad Labem a četnost přítomností hlídek je tak maximem možného
Vyřizuje:
JUDr. Zdeněk Charvát
11. 5. 2026
Vkladatel:
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
15. 5. 2026