Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Zaslání informace k poskytnuté informaci o dopravní nehodě cisterny dne 29.1.2026 u obce Žďár
Zveřejnění dle ust. § 5 odst.3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Žadatelka požádala o zaslání informace k dopravní nehodě cisterny dne 29.1.2026 u obce Ždár cv okr. Rakovník
Povinný subjekt předmětnou událost ve svých informačních systémech eviduje pod následujícím popisem:
Dne 29.01.2026 v 03:20 hodin došlo na silnici první třídy číslo 27 v kilometru 87,6 v katastru obce Žďár, okr. Rakovník, ve směru od: kř. s III/2296 do: kř. s III/2061 v průběhu levotočivé zatáčky (souřadnice GPS -1036661/-811235) k dopravní nehodě tak, že řidič řídil po výše uvedené komunikaci ve směru Vysoká Libyně v rámci přepravy ADR nákladní soupravu složenou z tahače a návěsu (cisterna), kde při průjezdu přímého úseku s klesající tendencí nepřizpůsobil rychlost jízdy, v důsledku čehož při nájezdu do levotočivé zatáčky dostal s vozidlem na namrzlém a neošetřeném povrchu komunikace smyk. Následně řidič nezvládl řízení vozidla, se kterým najel na pravý okraj komunikace a poté vpravo mimo komunikaci, kde poškodil svodidlo a kde se následně se soupravou převrátil na pravý bok. Při tomto došlo k celkovému poškození tahače, poškození pravého boku cisterny a protržení obalu 5. přepravní komory obsahující 7931 litrů motorové nafty, která začala ihned z cisterny vytékat a to v bezprostřední blízkosti místního potoka, jehož voda byla ihned kontaminována. Dle předloženého nákladového listu řidič v době dopravní nehody převážel celkově 11792 litrů PHM Natural 95, dále 10807 litrů PHM Natural 98 a 14880 litrů PHM Motorové nafty, celkově rozloženo do 5 přepravních komor. Celková škodavzniklá na zúčastněné nákladní soupravě, svodidlu a uniklé naftě cca. 3.200.000,-Kč. Výše škody způsobené kontaminací potoka a následné dekontaminace nebyla předběžně stanovena. Ke zranění řidiče nedošlo. Alkohol u řidiče na místě dopravní nehody vyloučen.
Povinný subjekt nedisponuje žádným dokumentem, který by byl značen jako "Operační deník". Ze záznamů Integrovaného operačního střediska (dále jen "IOS") povinného subjektu však lze zpracovat časovou osou průběhu opatření, provedených v rámci dotazované události.
29. 01. 2026
03:23:55 - přijetí telefonického oznámení IOS na linku 158
03:26:24 - ukončení přijetí oznámení a zahájení (založení události) v systému. Současně ve stejný čas vyrozumění Integrovaného operačního střediska Hasičského záchranného sboru (dále jen "HSZ") Středočeského kraje (dále jen "STČ")
03:26:38 -žádost o součinnost na HSZ STČ technicky doručena a potvrzena
03:26:50 - Infarmace předána Dopravní inspektorát Rakovník - služba skupina dopravních nehod (dále jen "DI")
03:27:41 - IOS upřesňuje pro spolupracující (HSZ STČ a DI) informace z místa (stav řidiče, únik pohonných hmot, typ vozidla a návěsu)
03:29:04 - Výjezd HSZ STČ
03:30:37 - IOS předává informaci o nehodě do veřejných zdrojů - veřejného postoru (rádia, navigace)
03:41:07 - HSZ STČ na místě první jednotka
03:44:00 - Jako spolupracující subjekt přizvána Zdravotnická záchranná služba (dále jen "ZZS")
03:46:01 - Zpráva HSZ - řidič vyproštěn z vozidla
03:48:22 - ZZS vyjíždí na místo
03:48:22 - Informace HSZ o stavu na místě
03:50:26 - Výjezd DI
03:58:32 - ZZS na místě
03:58:59 - Hlášení HSZ, je třeba zástupce odboru ochrany životního prostředí.(dále jen "OŽP")
04:05:18 - Hlídka PČR vyjíždí pro zástupce OŽP
04:07:52 - HSZ STČ - Rozhodnutí o potřebě uzavírky obou stran komunikace, kde došlo k nehodě
04:09:04 - Vyrozuměna nová hlídka PČR
04:09:37 - Hlídka PČR vyjíždí na místo
04:16:31 - Žádost o součinnost HSZ Plzeňský kraj (dále jen "HSZ PK")
04:21:40 - Vyjíždí 1 jednotka HSZ PK
04:22:17 - Komunikace hlídkami PČR oboustranně uzavřena (důvod zásah IZS)
04:25:25 - Zpráva hlídky PČR z uzávěrky- stojící kamiony, na částech komunikace je ledovka
04:25:58 - Vyrozuměn správce komunikace (dále jen SÚS") o stavu komunikace
04:30:36 - Hlídka PČR vyzvedla zástupce OŽP a vyjíždí na místo
04:33:30 - První jednotka HSZ PK na místě.
04:42:03 - Požadavek hlídky o uzávěry na provedení dopravního značení a stanovení objízdných tras.
04:49:01 - Žádost o součinnost Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje (dále jen "KŘPP") provedení dalších uzavírek
04:55:25 - Informace o provedených opatřeních na Národní operační centrum PČR
04:57:36 - Realizace dalších uzavírek ze strany hlídek PČR - KŘPP
05:06:32 - Uzávěrka sjezdu na dálnici pro nákladní dopravu Exit 62 D6
05:18:10 - 05:28:09 - Průběžné řešení dopravní nehody a uzavírek střídání hlídek
06:13:31 - Další posílení regulace dopravy - zejména exit dálnice a další objízdné trasy
06:21:39 - Další informace do veřejného prostoru rozšíření uzavírek
06:23:59 - Ukončení spolupráce ZZS
07:06:34 - Ukončení ohledání nehody DI
07:11:44 - Zadána spolupráce Generální ředitelství HSZ
07:15:54 - Informace DI - shrnutí ohledání místa nehody věc si přebírá HSZ jako ekologickou havárii.
07:27:17 - Žádost na SÚS - stav komunikace v době nehody
08:30:00 až 10:12:00 zjišťování rozsahu úniku nebezpečných látek
10:12:23 - Schůzka PČR , HSZ a OŽP a zástupci místní samosprávy.
10:30:16 - HSZ - vytvořena mapa zátaras a postupně k nim zasílány dokumenty zátaras a laguny benzínu
10:58:53 - Informace obyvatel,majitelů studny dále až do 17:00:00 provádění průběžných kontrol objízdných tras značení a podávání zpráv o provozu.
17:03:10 - vyžádána spolupráce HSZ Ústecký kraj
22:39:04 -Nákladní vozidlo a návěs "na kolech", odčerpávají se zbytky PHM do hodiny převoz vozidla na záchytné místo do Slaného. Na místě zůstanou HSZ a odborná firma na likvidaci ekol. havárií. Rozhodnutí, uzávěrky budou trvat až do ukončení likvidace havárie.
23:02:40 -HSZ PK odjíždí a ukončuje spolupráci
23:16:20: Informace do veřejného prostoru - uzavírky budou trvat až do ukončení sanačních prací
30. 01. 2026
01:05:57 - Info velitele HSZ STČ, sanační práce budou probíhat zhruba týden
Po celý den hlídky policie řešily dohled nad silničním provozem, kontrolu stavu dopravy a průběžně řešily hustotu dopravního provozu, nájezd kamionové dopravy. S ohledem na rozsah havázie bylo stanoveno, že oboustranná uzávěrka potrvá nejméně 10 dní.
Další úkony povinného subjektu ve věci operačního řízení předmětné havárie byly spojeny zejména s dohledem nad dodržováním dopravních omezení.Souběžně bylo vedeno řízení DI ve věci řešení příčin havárie. Dále bylo vedeno šetření policejních orgánů služby kriminální policie a vyšetřování ve věci možného trestněprávního jednání v souvislosti s poškozením životního prostředí.
Ze strany IOS bylo operační řízení celé události ukončeno dne 18.2.2026 v 10:54:41 hodin.
K části žádosti označené II.
Do akce bylo zapojeno celkem 11 hlídek Policie České republiky, se služebními osobními vozidly, DI mělo k dispozici výjezdové dodávkové vozidlo skupiny dopravních nehod speciálně vybavené k dokumentaci dopravních nehod na místě. Pokud se týká vyprošťovací a další zásahové techniky, tak jejich specifikaci by mělo mít k dispozici příslušné pracoviště HSZ STČ, které v rámci IZS řídilo opatření v místě nehody a řešení jejích následků.
Pokud se týká dojezdových časů, tak v rámci tohoto sdělení povinný subjekt v "části" uvedl pouze dojezdové časy prvních jednotek HSZ a DI. Ostatní dojezdy, s ohledem na plnění konkrétních úkolů, nelze zcela přesně specifikovat, protože se jednalo o plnění úkolů na různých místech s různým zaměřením. Od zajištění účasti specialistů na místě havárie, až po dojezdy na různá místa tvořící uzávěrky silnic a dálnice a podobně.
IOS obdržel prvotní informaci telefonicky tak, že mimo silnicileží na boku havarovaný kamion s cisternovým návěsem. Prvotní úkoly namístě prováděly vzhledem k době příjezdu, pracovníci HSZ. Jak vyplývá z výše uvedeného, hlídky policie se zapojily do zajištění místa nehody, uzavření komunikací a dále poté DI provedlo ohledání místa nehody a zajištění komunikace s vedením dalších subjektů IZS a zástupců odborných služeb a místní samosprávy.
Doprava musela být v místě nehody zcela zastavena, řešily se uzavírky a objízdné trasy a to po dobu více než dvou týdnů. Komunikace mezi jednotlivými složkami probíhala bez problémů cestou IOS KŘPS, IOS KŘPP, IOS HSZ STČ, IOS HZS PK a IOS HSZ ÚK.
Ze strany povinného subjektu byla využita služební hlídková vozidla, speciální služební vozidlo skupiny dopravních nehod a ohledání bylo provedeno i za pomoci dronů.
S ohledem na provedení celé akce a jejích výsledků lze konstatovat, že z hlediska řízení nebyly zjištěny žádné nedostatky. Zvláštní hodnocení, které by bylo obsaženo v nějakém konkrétním dokumentu však povinný subjekt nezpracoval. V tomto směru Vám doporučuje obrátit se na HSZ STČ, který opatření na místě vedl.
Za největší komplikaci pro prováděná opatření by bylo bezesporu možné označit místo, kde k nehodě došlo, zejména s ohledem na stabilně vysokou frekvenci nákladní kamionové dopravy, povětrnostní podmínky, za kterých se nehoda stala (náledí) a dále skutečnost, že se únik látek dostal prakticky ihned do vodního toku.
Na základě řešení této nehody nebyly ze strany povinného subjektu provedeny nějaké úpravy metodik či doporučení, které by se vztahovaly k řešení havárií obdobného charakteru.
Vyřizuje:
JUDr.Zdeněk Charvát
27. 7. 2026
Vkladatel:
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
27. 7. 2026