Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Zaslání informace k poskytnuté informaci ke spisu č.j. KRPS-312930/TČ-2024-010879

Zveřejnění dle ust. § 5 odst.3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

Žadatel požádal o zaslání anonymizované kopie rozhodnutí o skončení trestního řízení

Policie ČR žadateli poskytla ve smyslu ust. § 4 odst.2 InfZ usnesení o odložení trestního stíhání a usnesení státního zastupitelství.

Vyřizuje:
JUDr.Zdeněk Charvát
30. 3. 2026

Vkladatel:
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
7. 4. 2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 