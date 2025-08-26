Policie České republiky  

Zaslání informace k poskytnuté informaci ke spisu č.j. KRPS-149074/ČJ-2025-010813

Zveřejnění dle ust. § 5 odst.3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

Žadatel požádal o kopii soupisu dokumentů ve spisu č.j. KRPS-149074/ČJ-2025-010813

Policie ČR žadateli sdělila, že ze strany povinného subjektu je u spisu č.j. KRPS-149074/ČJ-2025-010813 evidován pouze úřední záznam o založení události ze dne 2.6.2025 a ve věci nebylo prováděno žádné další opatření, a proto byla věc ukončena. Důvodem založení bylo oznámení konkrétní osoby.

