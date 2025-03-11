Policie České republiky  

Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Zaslání informace k poskytnuté informaci k žádosti o vyjádření Policie ČR

Zveřejnění dle ust. § 5 odst.3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

Žadatelka požádala o stanovisko (vyjádření) Policie ČR k dopravnímu napojení pozemků z nájezdové rampy silnice I/3 (směr Praha) v k.ú.Čerčany

Policie ČR žadatelce poskytla tuto informaci:

Policie ČR zaslala žadatelce požadované informace ve smyslu ust.§ 4a odst.2 písm.c) zákona č.106/1999 Sb.

Zpracovatel:
JUDr. Zdeněk Charvát
29. 10. 2025

Vkladatel:
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
3. 11. 2025
 

