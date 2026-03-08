Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Zaslání informace k poskytnuté informaci k úplné uzavírce komunikace v obci Záryby
Zveřejnění dle ust. § 5 odst.3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Žadatel požádal o zaslání informace k zajištění pohybu vozidel IZS při uzavírce komunikace v obci Záryby
Policie ČR ve smyslu ust. § 4a odst. 2 písm. a) InfZ sdělila, že průjezd vozidel IZS a podmínky na předmětné uzavřené komunikaci nejsou stanoviskem Policie ČR řešeny. Z důvodů parametrů vozovky není možné vytvářet koridory pro chodce a vozidla. IZS má vždy zajištěn průjezd přes stanoviště jelikož se zde pohybují i vozidla stavby a nebývá to problém ani v případě nutnosti průjezdu vozidel IZS. Obec Záryby vydá rozhodnutí o uzavírce, kde bude mj. řešen i dojezd složek IZS. Současně Vám povinný subjekt podle ust. § 4a odst. 2 písm.c) InfZ zasílá kopii požadovaného vyjádření Policie ČR č.j. KRPS-198343-2/ČJ-2026-011506 ze dne 20.7.2026.
Vyřizuje:
JUDr. Zdeněk Charvát
3. 8. 2026
Vkladatel:
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
4. 8. 2026