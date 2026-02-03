Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Zaslání informace k poskytnuté informaci k součinnosti s Městskou policií Poděbrady při měření rychlosti
Zveřejnění dle ust. § 5 odst.3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Žadatel požádal o informaci k součinnosti při měření rychlosti v roce 2024 s Městskou policií Poděbrady.
Policie ČR žadateli poskytla informaci s určením míst v Poděbradech, kde mohla v roce 2024 Městská policie Poděbrady měřit rychlost vozidel.
Poděbrady:
Ulice Pražská, Husova, Palackého, Revoluční, Fügnerova, Koutecká, Mánesova, Za Nádražím, Budovcova, Mírová, U Bažantnice, Na Hrázi, Jiráskova, Studentská.
Poděbrady – Přední Lhota:
Ulice Průběžná, Kovanická
Poděbrady – Kluk:
Ulice Kolínská, Bílkova, Sokolečská
Poděbrady – Velké Zboží:
Ulice Poděbradská, Nymburská
Poděbrady – Polabec:
Ulice Jabloňová, Růžová
Vyřizuje:
JUDr. Zdeněk Charvát
2. 3. 2026
Vkladatel:
Mgr. Simona Riedlová
4. 3. 2026