Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Zaslání informace k poskytnuté informaci k součinnosti s Městskou policií Poděbrady při měření rychlosti

Zveřejnění dle ust. § 5 odst.3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

Žadatel požádal o informaci k součinnosti při měření rychlosti v roce 2024 s Městskou policií Poděbrady.

Policie ČR žadateli poskytla informaci s určením míst v Poděbradech, kde mohla v roce 2024 Městská policie Poděbrady měřit rychlost vozidel.

Poděbrady:
Ulice Pražská, Husova, Palackého, Revoluční, Fügnerova, Koutecká, Mánesova, Za Nádražím, Budovcova, Mírová, U Bažantnice, Na Hrázi, Jiráskova, Studentská.

Poděbrady – Přední Lhota:
Ulice Průběžná, Kovanická

Poděbrady – Kluk:
Ulice Kolínská, Bílkova, Sokolečská

Poděbrady – Velké Zboží:
Ulice Poděbradská, Nymburská

Poděbrady – Polabec:
Ulice Jabloňová, Růžová

Vyřizuje:
JUDr. Zdeněk Charvát
2. 3. 2026

Vkladatel:
Mgr. Simona Riedlová
4. 3. 2026

