Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Zaslání informace k poskytnuté informaci k dokumentu č.j. KLRPS-209931-1/ČJ-2025-010706
Zveřejnění dle ust. § 5 odst.3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Žadatel požádal o zaslání informace k přestupku evidovaném pod č.j. KRPS-209931/ČJ-2025-010706
Policie ČR ve smyslu ust. § 4a odst. 2 písm. a) InfZ sdělila, že věc převzalo Dopravní oddělení Policie ČR Kocourovec, Městského ředitelství Plzeň – město pod svým č.j. KRPM-110448/ČJ-2025-0140040
Vyřizuje:
JUDr. Zdeněk Charvát
29. 7. 2026
Vkladatel:
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
30. 7. 2026