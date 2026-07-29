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Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Zaslání informace k poskytnuté informaci k dokumentu č.j. KLRPS-209931-1/ČJ-2025-010706

Zveřejnění dle ust. § 5 odst.3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

Žadatel požádal o zaslání informace k přestupku evidovaném pod č.j. KRPS-209931/ČJ-2025-010706

Policie ČR ve smyslu ust. § 4a odst. 2 písm. a) InfZ sdělila, že věc převzalo Dopravní oddělení Policie ČR Kocourovec, Městského ředitelství Plzeň – město pod svým č.j. KRPM-110448/ČJ-2025-0140040

Vyřizuje:
JUDr. Zdeněk Charvát
29. 7. 2026

Vkladatel:
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
30. 7. 2026

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