Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Zaslání doplňující informace k poskytnuté informaci vyčíslení nákladů Policie ČR při zásahu
Zveřejnění dle ust. § 5 odst.3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Žadatel požádal o informaci ke kompletnímu vyčíslení nákladů Policie ČR, vztahujících se k výjezdu dne 12.4.2025 k požáru v Kožovech u Kladna.
Policie ČR žadateli sdělila následující:
Celkové náklady Policie ČR spojené s výjezdem k události ze dne 12.4.2025 by činily 347,- Kč.
Pokud se týká vyčíslení nákladů, spojených s účastí dvou příslušníků oddělení hlídkové služby, územního odboru Kladno, tak tyto byly vyčísleny na částku 302.- Kč. Povinný subjekt vycházel při jejich výpočtu z průměrné hodinové mzdy konkrétních přítomných policistů a času, po který byly pověřeni plněním úkolů v dané věci.
Náklady na použití služebního dopravního prostředku byly vyčísleny na částku 45 Kč.
V problematice výjezdů policejní hlídky v součinnosti s ostatními částmi IZS se vyčíslení nákladů samostatně nevede. Celková částka a její složení jsou uvedeny výše..
K výpočtu nákladů vynaložených na výjezd policejní hlídky v součinnosti s ostatními složkami IZS povinný subjekt vycházel analogicky z interního dokumentu – „Pokynu ředitele Krajského ředitelství policie Středočeského kraje č. 77/2010, kterým se stanoví a upravuje potup vykazování, vyúčtování, uplatňování a vymáhání nákladů vzniklých v souvislosti s poskytnutím některých služeb Policií České republiky u Krajského ředitelství policie Středočeského kraje.“
Náklady práce jsou stanoveny podle průměrného výdělku konkrétního policisty. Náklady na použití služebního vozidla jsou zpracovány výkazem stavu ujetých km, typem služebního vozidla, výkazem spotřeby.
Viz přiložená přehledová tabulka s vykázanými náklady na použití služebního dopravního prostředku.
V předmětné věci v souvislosti s výjezdem k požáru dne 12. 4. 2025 náklady standardně vyčíslovány nebyly, ale bylo možné je podle výše uvedené interní metodiky vyčíslit, což povinný subjekt na Vaši žádost provedl.
Vyrozuměno bylo obvodní oddělení policie Kročehlavy, územního odboru Kladno. Na místo vyjela policejní hlídka z oddělení hlídkové služby, územního odboru Kladno.
Evidováno pod číslem události - 2025 S 33033/39 s názvem: „hoří les a odpad, Kladno – Kročehlavy, Wolkerova 2766„. Událost byla ohlášena telefonicky 12. 4. 2015 v 6:00:15 hodin. Událost spadá k řešení obvodního oddělení policie Kladno – Kročehlavy a jako spolupracující složky byly k řešení věci přizváni HZS Středočeský kraj a oddělení hlídkové služby, územního odboru Kladno, které na místo dorazily v časech 6:04:35 hod. resp. 6:17:42 hod. Jako prvotní informace byla výše uvedeným složkám předána informace o tom, že hoří les a odpad v lese, je slyšet výbuchy, je to místo, kde se zdržuje místní bezdomovec.
Zásah na místě byl ukončen v čase 6:28 s tím, že věc bude řešena ve věcné příslušnosti HSZ jako malý lokální požár vzniklý nedbalostním jednáním bez škody na zdraví.
Obvodní oddělení policie Kročehlavy eviduje ve vztahu k předmětné lokalitě celkem 9 podání, a to všechny od osoby - bezdomovce, který se zde zdržuje.
Vyřizuje:
JUDr. Zdeněk Charvát
18. 3. 2026
Vkladatel:
Mgr. Simona Riedlová
20. 3. 2026