Zaslal intimní fotografie a následně jejich příjemce vydíral

Ten se nenechal a celou věc oznámil policistům. 

Českobudějovičtí kriminalisté obvinili čtyřiadvacetiletého muže ze spáchání trestného činu vydírání. Muž v létě kontaktoval přes sociální sítě poškozeného a na svých profilech vystupoval jako žena. V průběhu komunikace zaslal obviněný poškozenému několik intimních fotografií, o kterých následně tvrdil, že je na nich vyobrazena nezletilá dívka a tudíž když už je poškozený v mobilním telefonu má a viděl je, je si také vědom toho, že se dopouští trestného činu a pokud mu nezašle několik tisíc korun, oznámí ho policistům. Poškozený se však vydírat nenechal a celou záležitost oznámil policistům on sám. V případě prokázání viny hrozí obviněnému trest odnětí svobody na šest měsíců až čtyři léta nebo trest peněžitý.

Nezasílejte nikomu cizímu své intimní fotografie, nesdělujte citlivé informace o sobě, a na sociálních sítích si do svých přátel či sledujících nepřidávejte lidi, které jste nikdy neviděli. 

21. října 2025

