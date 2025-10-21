Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Zaslal intimní fotografie a následně jejich příjemce vydíral
Ten se nenechal a celou věc oznámil policistům.
Českobudějovičtí kriminalisté obvinili čtyřiadvacetiletého muže ze spáchání trestného činu vydírání. Muž v létě kontaktoval přes sociální sítě poškozeného a na svých profilech vystupoval jako žena. V průběhu komunikace zaslal obviněný poškozenému několik intimních fotografií, o kterých následně tvrdil, že je na nich vyobrazena nezletilá dívka a tudíž když už je poškozený v mobilním telefonu má a viděl je, je si také vědom toho, že se dopouští trestného činu a pokud mu nezašle několik tisíc korun, oznámí ho policistům. Poškozený se však vydírat nenechal a celou záležitost oznámil policistům on sám. V případě prokázání viny hrozí obviněnému trest odnětí svobody na šest měsíců až čtyři léta nebo trest peněžitý.
Nezasílejte nikomu cizímu své intimní fotografie, nesdělujte citlivé informace o sobě, a na sociálních sítích si do svých přátel či sledujících nepřidávejte lidi, které jste nikdy neviděli.
kpt. Lenka Krausová, krpc.pio@pcr.cz
21. října 2025