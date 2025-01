Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Zase v base

CHOMUTOVSKO - Podezřelého zadrželi, obvinili a nasměrovali do vazby, ukradené vozidlo našli a vrátili.

Den před Silvestrem zadrželi policisté 44letého muže, který se podle jejich zjištění měl během posledního prosincového víkendu dopustit krádeže v areálu jednoho zemědělského objektu v okrese Chomutov. Tam původně neznámý pachatel v noci násilím vniknul nejprve do kancelářské budovy. Tu prohledal a z jedné z místností odcizil klíče od venku zaparkovaného firemního nákladního vozidla a klíče od skladu. Odtud sebral nejméně 15 plastových dvacetilitrových kanystrů naplněných naftou, které pak naskládal na korbu zmíněného náklaďáku. Pomocí odcizených klíčů auto nastartoval a z místa odjel. Odcizením vozidla a nafty způsobil škodu vyčíslenou na nejméně 166 tisíc korun. Poškozením objektu při násilném vniknutí (vykopnutí dveří a rozbití okna) vznikla škoda přes 20 tisíc.

V rámci prověřování padlo podezření na jednoho ze zaměstnanců společnosti, který zde nepracoval dlouho. Jelikož se dalším šetřením toto podezření potvrdilo, rozhodli se policisté zmíněného muže pobývajícího na Kadaňsku po předchozím souhlasu státního zástupce zadržet. Ten se následně ke krádeži přiznal a uvedl, že s autem jel do Prahy a nevěděl, co s ním má dělat, tak ho nechal u známého s tím, že se pro něj vrátí. Nepamatoval si však, kde ho nechal, protože to v Praze nezná a navíc byl pod vlivem drog. Na základě této informace policisté zkontaktovali zmíněného kamaráda, odcizené vozidlo nalezli a vrátili majiteli. Kanystry se v nákladním prostoru nenacházely, podle podezřelého po příjezdu do Prahy zjistil, že je po cestě z korby poztrácel.

Po zadržení vyšetřovatel dotyčného obvinil ze spáchání trestných činů krádeže a poškození cizí věci. S ohledem na hodnotu odcizených věcí mu za popsané jednání u soudu hrozí až pětileté odnětí svobody.

Dotyčný muž má bohatou trestní minulost, jeho rejstřík čítá takřka tři desítky záznamů. V minulosti byl odsouzen hlavně pro majetkovou trestnou činnost, a to několikrát i k nepodmíněnému trestu. Z vězení naposledy „vyšel“ na podzim roku 2022.

V současné době ho navíc policisté trestně stíhají pro jednání násilného charakteru, jehož se měl dopustit v polovině uplynulého měsíce v Klášterci nad Ohří.

Vhledem k osobě obviněného a jeho pokračování v páchání trestné činnosti i přes mnohá předchozí odsouzení podal vyšetřovatel podnět k jeho vzetí do vazby, který byl akceptován. Policisté tedy na Nový rok muže eskortovali do vazební věznice, kde si počká na rozhodnutí soudu.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 7. ledna 2025

