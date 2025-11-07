Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Zásahové jednotky ze tří států cvičily na Královéhradecku
Cvičení bylo zaměřeno na poskytování první pomoci v bojových podmínkách.
V nedávné době proběhl na území Královéhradeckého kraje mezinárodní výcvik zásahových jednotek. K domácí královéhradecké zásahové jednotce se připojili kolegové z Policejního pohotovostního útvaru Nitra (Slovenská republika) a SPKP Wroclaw (Polsko). Pět dní intenzivního výcviku bylo zaměřeno především na poskytování první pomoci v boji, a to ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Královéhradeckého kraje.
Policisté během cvičení nacvičovali poskytování první pomoci během střelby v prostoru střelnice, řešili taktické modelové situace, kdy museli zadržet nebezpečné pachatele a následně ošetřit zraněné osoby s různými typy zranění, včetně těch život ohrožujících. Cílem bylo zlepšit reakční schopnosti a koordinaci mezi jednotlivými složkami při mimořádných událostech, včetně předání zraněných osob záchranářům. V rámci výcviku si zahraniční kolegové vyzkoušeli pohyb v nepřehledném prostoru „dýmnice“ za zhoršených vizuálních podmínek v zařízení Báňské záchranné služby Odolov (Diamo s.p.).
„Spolupráce napříč hranicemi je pro nás klíčová. Takováto cvičení nám umožňují nejen sdílet zkušenosti, ale také zvyšovat připravenost našich jednotek na krizové situace. Zdravotnická příprava je nedílnou součástí naší práce a její zvládnutí může rozhodovat o životě a smrti,“ uvedl ředitel Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje plk. Mgr. Petr Sehnoutka a dodal, že přeshraniční spolupráce nezná ani jazykové bariéry, které by společnému zdokonalujícímu výcviku mohly bránit.
7. listopadu 2025
por. Mgr. Martin Stránský