Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Zásah všech složek IZS
Náročný zásah mají za sebou všechny složky integrovaného záchranného systému.
Včera odpoledne vyjížděli policisté, hasiči a zdravotnická záchranná služba do areálu jedné z píseckých firem, kde došlo k tragické události. Přes veškerou snahu všech zasahujících, a především pro hasiče po náročném vyprošťovacím zásahu, došlo na místě k úmrtí jednoho muže a jeden zaměstnanec skončil v nemocnici.
Případ si na místě převzali písečtí kriminalisté, kteří prošetřují veškeré okolnosti.
18. prosince 2025