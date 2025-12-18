Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Zásah všech složek IZS

Náročný zásah mají za sebou všechny složky integrovaného záchranného systému. 

Včera odpoledne vyjížděli policisté, hasiči a zdravotnická záchranná služba do areálu jedné z píseckých firem, kde došlo k tragické události. Přes veškerou snahu všech zasahujících, a především pro hasiče po náročném vyprošťovacím zásahu, došlo na místě k úmrtí jednoho muže a jeden zaměstnanec skončil v nemocnici.

Případ si na místě převzali písečtí kriminalisté, kteří prošetřují veškeré okolnosti.

por. Mgr. Kamila Čuřínová Ingrišová, pi.pis@pcr.cz
18. prosince 2025

