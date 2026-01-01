Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Zásah složek IZS v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži

Rozsáhlé cvičení prověřilo koordinaci sil a prostředků složek IZS na místě mimořádné události. 

V úterý dopoledne proběhlo v areálu Psychiatrické nemocnice v Kroměříži rozsáhlé cvičení všech složek Integrovaného záchranného systému.

Policisté zasahovali na místě mimořádné události s námětem požáru jedné z budov nemocnice, při které mimo jiné zajišťovali evakuaci dotčených osob ve spolupráci s hasiči a městskou policií. Nedílnou součástí bylo také zamezení odchodu či útěku pacientů uzavřeného oddělení, zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti zasahujících. Úzká spolupráce s personálem psychiatrické nemocnice přispěla k identifikaci rizikových pacientů a zajištění klidového režimu všech padesáti evakuovaných. Do cvičení byly zapojeny více jak dvě desítky zasahujících policistů Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, které si v průběhu zásahu mohly ověřit soubor činností a postupů při poskytování první pomoci zraněným před předáním zasahujícím zdravotníkům. Kriminalisté provedli na místě mimořádné události nezbytná šetření za účelem zjištění vzniku požáru společně s hasiči.

Poděkování patří vedení Psychiatrické nemocnice v Kroměříži za umožnění cvičení v jejich prostorách a početnému komparzu z řad zaměstnanců, který hrál významnou roli k navození autentičnosti této mimořádné události.

16. června 2026, por. Radomír Šiška, DiS.

Odkazy do noveho okna

1.

1. 

Detailní náhled

2.

2. 

Detailní náhled

3.

3. 

Detailní náhled

4.

4. 

Detailní náhled

5.

5. 

Detailní náhled

6.

6. 

Detailní náhled

7.

7. 

Detailní náhled

8.

8. 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 