Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Zásah složek IZS v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži
Rozsáhlé cvičení prověřilo koordinaci sil a prostředků složek IZS na místě mimořádné události.
V úterý dopoledne proběhlo v areálu Psychiatrické nemocnice v Kroměříži rozsáhlé cvičení všech složek Integrovaného záchranného systému.
Policisté zasahovali na místě mimořádné události s námětem požáru jedné z budov nemocnice, při které mimo jiné zajišťovali evakuaci dotčených osob ve spolupráci s hasiči a městskou policií. Nedílnou součástí bylo také zamezení odchodu či útěku pacientů uzavřeného oddělení, zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti zasahujících. Úzká spolupráce s personálem psychiatrické nemocnice přispěla k identifikaci rizikových pacientů a zajištění klidového režimu všech padesáti evakuovaných. Do cvičení byly zapojeny více jak dvě desítky zasahujících policistů Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, které si v průběhu zásahu mohly ověřit soubor činností a postupů při poskytování první pomoci zraněným před předáním zasahujícím zdravotníkům. Kriminalisté provedli na místě mimořádné události nezbytná šetření za účelem zjištění vzniku požáru společně s hasiči.
Poděkování patří vedení Psychiatrické nemocnice v Kroměříži za umožnění cvičení v jejich prostorách a početnému komparzu z řad zaměstnanců, který hrál významnou roli k navození autentičnosti této mimořádné události.
16. června 2026, por. Radomír Šiška, DiS.