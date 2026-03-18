Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Zas a znovu, falešní policisté a bankéři opět v akci
Nevěřte legendě o sjednání úvěru.
Kriminalisté z hospodářské kriminality v Královéhradeckém kraji opětovně řeší podvody, kdy pachatelé využívají legendy o sjednaném úvěru. V posledních dnech se znovu objevily případy, kdy se podvodníci vydávají za policisty a pracovníky České národní banky, aby oklamali své oběti.
V jednom z případů 43letá žena z Hradecka obdržela telefonát od údajné policistky kriminální policie. Ta ji informovala, že na její jméno se někdo pokusil sjednat úvěr. Po vzájemné komunikaci byla žena přepojena na osobu, která se vydávala za pracovníka České národní banky. Tento „bankéř“ ji přesvědčil, že je nutné sjednat nový úvěr, aby se zamezilo dalšímu podvodu. Žena si skutečně sjednala úvěr v hodnotě několika stovek tisíc korun a následně vybrala v bance v Hradci Králové a Pardubicích celkem 600 tisíc korun. Podle instrukcí podvodníka pak následně celou částku předala údajnému pracovníkovi bezpečnostního oddělení.
V dalším případě podvodníci oslovili 23letého muže z Náchodska, opět s podobnou legendou o údajném sjednání úvěru na jeho osobu. Tento muž si také sjednal úvěr a podvodníkům předal částku 650 tisíc korun a dalších téměř 70 tisíc korun zaslal na jejich účet.
Celková škoda způsobená těmito podvody přesáhla částku 1,3 milionu korun.
Policie ani Česká národní banka nikdy nepožadují sjednání úvěru, výběr hotovosti ani její předání třetí osobě. Nikdy nejednají tak, že by volající přepojovali mezi „pracovníky policie“ a „banky“. Pokud obdržíte podobný telefonát, okamžitě hovor ukončete.
18. března 2026
por. Mgr. Martin Stránský