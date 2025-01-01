Zařízení pro podporu při lokalizaci
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací:
„V kontextu obsahu výše uvedené informace, a zejména pak v reakci na údajné vyjádření tiskového mluvčího pražské PČR, že „policisté měli připravené k použití i odposlouchávací a lokalizační zařízení Agáta, ale nebyly splněny potřebné podmínky k tomu jej použít“ tímto žádáme o poskytnutí informace, a to, jaké tedy jsou konkrétní „potřebné podmínky“ pro použití zařízení Agáta?“
Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost o informace posoudila a sdělila žadateli, že k jeho dotazu, kterým odkazuje na vyjádření tiskového mluvčího Policie České republiky ve věci střelby na Filosofické fakultě University Karlovy v Praze v roce 2023, uvádí, že v takových případech Policie České republiky využívá zařízení pro podporu při lokalizaci mobilního telefonu (zvané Agáta) za podmínek § 68 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, tedy pro účely zahájeného pátrání po konkrétní hledané nebo pohřešované osobě, a to v případech, kdy je přímo ohrožen život nebo zdraví osob. Uplatňuje se přitom zásada přiměřenosti postupu podle § 11 zákona č. 273/2008 Sb. a každá konkrétní situace je vyhodnocována s ohledem na doposud známé informace, okolnosti či efektivitu prostředků, které mohou být využity v daném případě.
pplk. Mgr. art. et Mgr. David Schimmer – 9. 9. 2025