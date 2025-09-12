Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Zapůjčení telefonu se zvrtlo v loupež
Kriminalisté po pachateli pátrali řadu měsíců.
V minulém týdnu si 36letý cizinec převzal usnesení o zahájení trestního stíhání pro zločin loupeže, které se dopustil loni v září v odpoledních hodinách před vchodem do obchodního domu Plaza v Liberci. V inkriminované době oslovil mladší ženu a požádal ji o zapůjčení jejího telefonu s tím, že si potřebuje nutně zavolat.
Protože vypadal zkroušeně, bylo jí ho líto a vyhověla mu. Cizinec slušně poděkoval a začal telefonovat, jenže tento hovor nebral konce. Poté, co uběhlo pro ni dosti dlouhých deset minut, si uvědomovala, že jestli mladého muže neusměrní, přijde pozdě do zaměstnání. Začala mu proto dávat jasně najevo, že potřebuje svůj iPhone za 15 000 korun vrátit, na což vůbec nereagoval.
Když jí došla trpělivost, vytrhla mu svůj telefon z ruky a chtěla odejít, jenže to jí nedovolil. Začal se s ní o telefon přetahovat a snažil se jí ho sebrat. Přitom do ní prudce strkal a křičel na ni. Žena se ale přesto svého teprve tři měsíce starého iPhonu vzdát nechtěla a bojovala o něj. Konfliktu si všiml neznámý gentleman a ve chvíli, kdy se k dvojici přiblížil, aby ženě pomohl, před ním cizinec utekl. Telefon díky němu nakonec ubránila.
Žena si ovšem na vlastní kůži vyzkoušela to, že se některé dobré skutky zkrátka nevyplácejí. Není jistě bez zajímavosti, že si cizinec, o kterém je řeč, převzal usnesení o zahájení trestního stíhání ve věznici, kde nyní vykonává trest odnětí svobody pro jinou trestnou činnost. Vypátrali ho liberečtí kriminalisté.
9. 12. 2025
por. Bc. Ivana Baláková