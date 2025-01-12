Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Zapomněl 20 000 v bankomatu
Nálezce si je nechal, pátráme po něm.
Mladý muž z Turnova se jednoho listopadového dne zastavil v místním Kauflandu v Jičínské ulici, aby si z bankomatu ve vestibulu vybral hotovost ve výši 50 000 korun. Musel je vybrat postupně, protože měl nastavený denní limit 20 000. Při posledním výběru však v roztržitosti nechal v bankomatu v přihrádce na peníze 20 000 korun a odešel bez nich za přítelkyní, která na něj čekala v autě.
Když spolu dojeli k čerpací stanici po silnici ve směru na Jičín, zjistil při přepočítávání peněz v autě, že mu chybí 20 000 korun. Okamžitě se proto vrátil zpět do Kauflandu, ale jeho peníze už na místě nebyly. Odnesl si je totiž nepoctivý nálezce.
Pokud se nám ho podaří vypátrat, bude se zodpovídat z přečinu zatajení věci, za který ho soud může poslat na rok do vězení. Pokud by se ale nepoctivý nálezce k činu sám před svým odhalením přiznal a peníze majiteli vrátil, soudce by takovou sebereflexi při rozhodování o trestu jistě zohlednil.
1. 12. 2025
por. Bc. Ivana Baláková