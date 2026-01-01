Zapomenutý účet připravil seniora o téměř 300 tisíc korun
Další z řady sofistikovaných kyberpodvodů řeší policisté v Ústí nad Labem.
Obětí podvodníků se tentokrát stal osmaosmdesátiletý senior, který uvěřil legendě o zapomenutém účtu z minulosti. Pachatelé jej během několika hodin připravili o více než 290 tisíc korun.
Vše začalo v dopoledních hodinách telefonátem ze slovenského čísla. Seniora kontaktovala žena hovořící plynně česky, která se představila jako „Sofie“. Muži sdělila, že má údajně zapomenutý účet z roku 2024, na kterém se nacházejí finanční prostředky. Zároveň se jej zeptala, zda si chce peníze vybrat. Když senior souhlasil, oznámila mu, že jej bude kontaktovat manažer. Ten se ozval ještě téhož dne odpoledne. Muž hovořil lámanou češtinou a vystupoval jako údajný manažer či doktor. Seniorovi tvrdil, že pro převod peněz je nutné zřídit internetové bankovnictví. Poškozený proto navštívil svou banku, kde si internetové bankovnictví skutečně aktivoval. Po návratu domů již postupoval podle instrukcí podvodníka. Ten jej postupně navedl k provádění plateb a potvrzování transakcí. Komunikace probíhala nejen telefonicky, ale také prostřednictvím aplikace WhatsApp. Senior během několika hodin odsouhlasil celkem osmnáct plateb směřujících na různé účty. Podvodníci přitom seniora přesvědčili, že je nutné nejprve „vyčistit“ jeho účet, aby na něj mohly být zaslány peníze z údajného zapomenutého účtu.
HLAVNÍ NÁSTROJ, KTERÝ PODVODNÍCI POUŽÍVAJÍ - Muž jednal pod psychickým tlakem a podle vlastních slov již zpětně nedokáže přesně popsat všechny kroky, které během několika hodin prováděl.
K definitivnímu prozření poškozeného došlo až o dva dny později, kdy podvodník požadoval zaslání dalších 100 tisíc korun. Teprve tehdy senior pochopil, že se stal obětí podvodu. Následně kontaktoval svou banku, zablokoval účet i platební kartu a věc oznámil policii.
Celková škoda byla vyčíslena na více než 290 tisíc korun.
⚠️ Policisté znovu apelují zejména na seniory 👵👴 a jejich blízké, aby byli při podobných telefonátech maximálně obezřetní. Pachatelé často vystupují velmi důvěryhodně ☎️🎭, vytvářejí časový nátlak ⏳ a snaží se své oběti přesvědčit, aby rychle jednaly.
❌ Nikdy neposkytujte cizím osobám přístup k internetovému bankovnictví 💻🏦, nepotvrzujte neznámé platby 💳 a v případě jakýchkoliv pochybností si vše nejprve ověřte u své banky nebo konzultujte s někým blízkým 🤝.
Ústí nad Labem 20. května 2026
por. Mgr. Veronika Hyšplerová
mluvčí policie Ústeckého kraje