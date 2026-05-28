Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Zapomenutá peněženka nezůstala bez povšimnutí
Policisté z místního oddělení Stodůlky pracují na objasnění případu zapomenuté peněženky na sedačce v obchodním centru v Nových Butovicích. V souvislosti s případem by potřebovali vyslechnout trojici osob zachycených na záběrech.
Případ se odehrál 30. března po půl páté odpoledne, kdy si poškozená odložila peněženku na sedačku a bohužel ji tam při odchodu zapomněla. Po chvíli se pro ni vrátila, ale peněženka už na místě nebyla. Policisté při prověřování případu nalezli na zajištěných záběrech ženu, která použila platební kartu ze zapomenuté peněženky k úhradě jízdenek za bezmála dva a půl tisíce korun v automatu MHD ve stanici metra Strašnická. Policisté navíc zjistili, že žena byla ve společnosti dalších dvou osob a společně se téhož dne pohybovali nejen v uvedené stanici metra, ale i v obchodním centru, kde poškozená peněženku zapomněla.
Touto cestou se obracíme na širokou veřejnost s žádostí o spolupráci při ztotožnění osob na záběrech. Pokud je poznáváte, prosím kontaktujte linku 158. Policisty bude také zajímat, jak se žena k zapomenuté peněžence dostala.
Případ je prověřován pro podezření ze spáchání trestného činu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.
por. Mgr. Jan Rybanský
28. květen 2026