Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Zapojovala kabel do napájení a nabourala do stromu
Havárie si vyžádala zranění spolujezdkyně.
V pátek kolem půlnoci projížděla 21letá řidička ve vozidle tovární značky Volswagen Golf po silnici I/38 od Bezdězu na Hlínoviště, když na rovném úseku silnice začala zapojovat kabel do napájení. Přitom ztratila kontrolu nad řízením a vozidlo následně vyjelo v pravo, kde nabouralo do vzrostlého stromu. Dvaačtyřicetiletá spolujezdkyně při havárii utrpěla blíže nespecifikované zranění, se kterým ji zdravotnická záchranná služba převezla sanitou do českolipské nemocnice.
Nepozornost za volantem zabíjí, proto se za jízdy věnujte především řízení vozidla.
15. 7. 2026
por. Bc. Ivana Baláková