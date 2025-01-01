Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Zaplatila falešnou bankovkou
Hledáme mladou ženu, která zaplatila padělanou bankovkou v nominální hodnotě 500 EUR.
Hledáme ženu, která začátkem července v dopoledních hodinách v prodejně drogerie v centru Brna zaplatila nákup padělanou bankovkou v nominální hodnotě 500 EUR.
Zákaznice nakoupila zboží za přibližně tisíc korun a pokladní ji na bankovku vrátila již v českých korunách částku přes jedenáct tisíc. Krátce po jejím odchodu si vedoucí prodejny všimnul, že se jedná o padělek. Ještě se pokusil v obchodním centru ženu dohledat, ale bezúspěšně.
Kriminalistům se dosud nepodařilo mladou dámu ztotožnit a potřebovali by s ní hovořit. Proto žádáme ženu, aby kontaktovala policii. Případně jakékoliv poznatky, které by mohly pomoci k jejímu ztotožnění je možné sdělit přes tísňovou linku 158.
Policie ČR děkuje za spolupráci!
por. Andrea Cejnková, 18. srpna 2025