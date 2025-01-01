Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Zaplatil jen zálohu
Zájemce o byt v centru Znojma ztratil více než padesát tisíc korun.
Internetový inzerát nabízející ke koupi vcelku zajímavou nemovitost v centru Znojma zaujal muže středního věku ze Znojemska. V telefonické a elektronické komunikaci se zájemce o byt, jehož majitel byl údajně zadlužený, dohodl se zprostředkovatelkou na podmínkách prodeje. Uzavřel rezervační smlouvu a zaplatil požadovanou zálohu. Jakmile převedl dohodnutou sumu, zprostředkovatelka přestala komunikovat. Muž tak přišel o více než padesát tisíc korun.
por. Bohumil Malášek, 4. prosince 2025