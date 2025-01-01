Policie České republiky  

Zaplatil jen zálohu

Zájemce o byt v centru Znojma ztratil více než padesát tisíc korun. 

Internetový inzerát nabízející ke koupi vcelku zajímavou nemovitost v centru Znojma zaujal muže středního věku ze Znojemska. V telefonické a elektronické komunikaci se zájemce o byt, jehož majitel byl údajně zadlužený, dohodl se zprostředkovatelkou na podmínkách prodeje. Uzavřel rezervační smlouvu a zaplatil požadovanou zálohu. Jakmile převedl dohodnutou sumu, zprostředkovatelka přestala komunikovat. Muž tak přišel o více než padesát tisíc korun.

por. Bohumil Malášek, 4. prosince 2025

